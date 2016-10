Blaulicht

11:55 Uhr | 30.10.2016

Auch Staatsschutz in die Ermittlungen involviert

IS-Bekenntnis nach Messerangriff

Nach dem tödlichen Messerangriff unter der Kennedybrücke, behauptet die Terrororganisation Islamischer Staat nun, für die Tat verantwortlich zu sein. Zwei Personen seien am 16.Oktober von einem Soldaten des IS angegriffen worden. Genau an diesem Tag war ein 16-Jähriger an der Alster von einem Unbekannten mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Polizei prüft nun, ob der IS tatsächlich mit der Tat zu tun hat. Auch der Staatsschutz ist eingeschaltet und in die Ermittlungen involviert.