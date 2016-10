Stadtgespraech

18:59 Uhr | 29.10.2016

Rund 500 Menschen zogen durch die Innenstadt

Demonstration gegen Erdogan-Regime

Beitrag teilen:







Rund 500 Menschen protestierten am Samstagnachmittag gegen die Politik der Erdogan-Regierung in der Türkei. Die Demonstranten versammelten sich am Hachmannplatz und zogen anschließend durch die Innenstadt vor das Türkische Konsulat. Sie forderten das Ende des Erdogan-Regimes und die Freilassung aller kurdischen Bürgermeister. Während der Demonstration kam es im gesamten Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen.