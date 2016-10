Gesellschaft

18:09 Uhr | 28.10.2016

Die Wirtschaft macht aber einen Strich durch die Rechnung

Ev. Kirche fordert mehr Feiertage

Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für einen selbst zu haben. Das ist ein Wunsch, den wohl viele in unserer schnelllebigen Welt hegen. Die evangelische Kirche sieht das auch so und fordert daher jetzt die Einführung von zwei neuen Feiertagen. So ganz einverstanden, ist die Wirtschaft damit aber nicht.