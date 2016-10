Blaulicht

12:34 Uhr | 27.10.2016

Stallgebäude brannte komplett nieder

Brand auf der Horner Rennbahn

Auf der Horner Rennbahn, hat heute ein Stallgebäude gebrannt. Die Hamburger Feuerwehr war mit 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Das Stallgebäude, das überwiegend aus Holz bestand, ist komplett niedergebrannt, dabei stürzte eine rund 30 Meter lange Dachfläche als ganzes Stück zur Seite, nachdem die Dachträger verbrannt waren. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Menschen und Tiere waren nicht in Gefahr. Da es am Brandort keine Hydranten gibt, musste die Feuerwehr sehr lange Schlauchleitungen legen, um Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Die Brandermittler haben den Fall übernommen.