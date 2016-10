Gesellschaft

11:53 Uhr | 27.10.2016

Energiekonzern Stromnetz will mehr Entgelt

1.500 Demonstranten machen sich stark

Bis zu 1500 Mitarbeiter des Energiekonzerns Stromnetz Hamburg GmbH ( ehemals Vattenfall)haben sich am Morgen in der City-Nord versammelt, um dort ihren Demonstrationszug Richtung Bramfeld zu starten. Sie wollen ihren Forderungen in der aktuellen Tarifrunde mehr Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaft IG Metall und die IG BCE fordern für die rund 3000 Beschäftigten 4,5 Prozent mehr Entgelt.