07:21 Uhr | 27.10.2016

Zahlen in den vergangenen fünf Jahren um 17 % gesunken

Weniger Gewaltübergriffe in Jobcentern

Die Gewalt gegen Mitarbeiter in Hamburger Jobcentern ist in den vergangenen fünf Jahren um 17 Prozent gesunken. Das geht aus einer Senatsanfrage der Linken hervor. Immer wieder kommt es in Arbeitsagenturen zu Übergriffen: Mitarbeiter werden beleidigt, bedroht und manchmal auch körperlich attackiert. Im vergangenen Jahr gab es in den Hamburger Jobcentern rund 620 Übergriffe auf Mitarbeiter