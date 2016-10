Stadtgespraech

17:45 Uhr | 26.10.2016

Ein Trend, bei dem der Spaß aufhört

Horror-Clowns. Was soll das?

Ein Park ist in der Regel bei Dunkelheit schon unheimlich genug. Doch in letzter Zeit kursieren immer wieder Videos im Internet, in denen sich nun auch noch die sogenannten Horrorclowns in Parkanlagen und auf dunklen Wegen verstecken. Wer als Passant den Weg eines Horrorclowns kreuzt, wird mit Sicherheit eines tun: Rennen. Denn die vermeintlich lustigen Clowns laufen mit Messern und Kettensägen hinter ihren Opfern her. Und nun ist der Trend auch in Hamburg angekommen.