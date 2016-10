Stadtgespraech

08:21 Uhr | 26.10.2016

Rund 40 Brücken müssen sogar abgerissen werden

Jede zehnte Brücke muss saniert werden

Beitrag teilen:







Laut Wirtschaftsbehörde muss jede zehnte Brücke in Hamburg saniert werden. Rund 40 Brücken seien sogar in so einem schlechten Zustand, dass sie in den nächsten zehn Jahren abgerissen und neu errichtet werde müssen. Der rot-grüne Senat hat angesichts der Zahlen das Geld, das für Sanierung und Erhalt von Brücken zur Verfügung steht von 12 auf 22 Millionen Euro erhöht. Alle drei Jahre wird eine Brücke in Hamburg kontrolliert.