07:23 Uhr | 26.10.2016

Räumung Ende Januar

KOZE gibt Widerstand auf

Das linksalternative«Kollektive Zentrum» (KoZe) in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs gibt seinen Widerstand gegen die Räumung auf. Am 7. Oktober hatte das Amtsgericht St. Georg einer Räumungsklage Hamburgs stattgegeben.Der Verein «Kunstlabor naher Gegenden», der offizieller Mieter der ehemaligen Kita im Münzviertel ist, wollte das Gebäude erst bis zum 31. März 2017 räumen. Die Stadt will aber bereits im Januar mit vorbereitenden Arbeiten für den Bau neuer Wohnungen beginnen. Die Stadt hat das 8500 Quadratmeter große Areal an den Investor HBK verkauft, der dort 400 Wohnungen bauen will.