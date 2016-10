Urteil im Vergewaltigungsprozess

Gesellschaft

Haft- und Bewährungsstrafen für Gruppenvergewaltigung an 14-Jähriger

In dem Prozess um die brutale Vergewaltigung einer 14jährigen hat das Hamburger Landgericht vier junge Männer und ein Mädchen verurteilt. Die Gruppe hatte im Januar eine 14-jährige betrunken gemacht und in einer Wohnung in Harburg vergewaltigt. Danach hatten sie das Mädchen leicht bekleidet in einem Hinterhof in der Kälte abgelegt. Ein 21-jähriger Hauptstraftäter erhielt nach Erwachsenenstrafrecht vier Jahre Freiheitsstrafe. Drei Mittäter zwischen 14 und 17 wurden nach Jugendstrafrecht zu Bewährungsstrafen verurteilt. Ein 15-jähriges Mädchen bekam ein Jahr auf Bewährung, weil sie die Tat mit dem Handy gefilmt hatte.