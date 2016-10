Blaulicht

Es ist die Mutter

Nach grausigem Leichenfund in Wedel

Bei der gestern in Wedel gefundenen Frauenleiche, handelt es sich um die Mutter des getöteten Geschwisterpaars. Auch sie wurde gewaltsam ermordet. Sie verstarb an den Folgen schwerster Kopf-und Halsverletzungen. Die Obduktion ergab, dass sie bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag getötet worden ist. Also ganze fünf Tage vor ihren Kindern. Die Vermutungen, dass der Täter der Vater der beiden Kleinkinder sein könnte, verhärten sich. Die beiden Kinder wurden am Sonnabendvormittag in der Badewanne ertränkt. Kurze Zeit später sprang ihr Vater von einem Hochhaus in Rissen.