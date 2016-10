Blaulicht

Durchsuchungen in Verbindung mit Schießerei in der Maxstraße

Mehrere MEK-Einsätze

Zwei Gruppen des MEK stürmten am frühen Mittwochmorgen ein Haus in Ohlstedt. Während eine Gruppe die Türen des Hauseingangs auframmte, kletterte die zweite über eine Leiter in das erste Obergeschoss und verschaffte sich Zugang über den Balkon des Hauses. Zur gleichen Zeit durchsuchten Ermittler des LKA vier weitere Objekte. Alle Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit der Schießerei in der Maxstraße am 7. September.