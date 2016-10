Blaulicht

19:13 Uhr | 16.10.2016

Vater stürzt sich möglicherweise von Hochhaus

Zwei Kinderleichen in Wedel gefunden

Beitrag teilen:







Eine schreckliche Familientragödie ereignete sich in Wedel. In einem Einfamilienhaus wurden zwei leblose Kinder gefunden. Nach ersten Vermutungen wurden sie getötet. In Rissen stürzte sich ein Mann aus einem Hochhaus. Offenbar könnte es sich hier um den Vater der toten Kinder handeln.