Blaulicht

16:13 Uhr | 16.10.2016

Mann tötet vermutlich erst seine Kinder und dann sich selbst

Familientragödie in Wedel

Beitrag teilen:







In Wedel, kurz vor den Toren Hamburgs, hat sich eine schreckliche Familientragödie ereignet. Zwei Kinder wurden dort in einem Einfamilienhaus leblos aufgefunden. Nach ersten Informationen, die von der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigt werden können, wurden sie getötet. In Rissen stürzte sich ein Mann von einem Haus und verstarb ebenfalls. Er soll der Vater der beiden Kinder gewesen sein. Polizeieinsatzkräfte, sowie eine Notfallseelsorge sind in Wedel vor Ort.