15:21 Uhr | 16.10.2016

BMW fällt Strassenbaum

Crash in Barmbek

Um fünf Uhr am Sonntag morgen kam es in Barmbek zu einem gewaltigen Crash. Ein Paar kam mit seinem 1er BMW von der Strasse ab und raste gegen einen 12 Meter hohen Strassenbaum. Der Aufprall muss so stark gewesen sein, dass der Baum regelrecht gefällt wurde und auf die parkenden Autos und Fahrräder der Nebenfahrbahn fiel. Die Beifahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da bei dem Fahrer der Verdacht auf Trunkenheit besteht, wurde er mit auf die Polizeiwache genommen. Die Fuhlsbüttler Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.