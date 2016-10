Gesellschaft

21:43 Uhr | 15.10.2016

Die Veggienale zu Besuch in Hamburg

Grün, grüner, Veggie!

Beitrag teilen:







Veggie liegt im Trend. An allen Ecken Hamburgs begegnen uns Grünkernburger, Saitan Schnitzel und co. Noch bis Sonntag findet die Veggienale in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Rund 70 Aussteller bringen ihre vegetarischen und veganen Ideen mit und begeistern so die Besucher.