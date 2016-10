Stadtgespraech

18:38 Uhr | 15.10.2016

Minutenzeiger fällt von Kirchturmuhr

Ding-Dong-Ding....Klong!

Beitrag teilen:







Für die Hauptkirche St. Katharinen in der City hat das letzte Stündlein geschlagen. Offenbar war in der Nacht zu Sonnabend der 20 Kilo schwere und knapp drei Meter lange Minutenzeiger der Kirchturmuhr abgestürzt. Rund 40 Meter tief fiel er auf den Vorplatz der Kirche. Glücklicherweise befanden sich zu der Zeit keine Personen auf dem Gelände. Die Feuerwehr kontrollierte den noch oben verbliebenden Stundenzeiger. Mit dem war alles in Ordnung und er durfte an der Uhr bleiben. Der beschädigte Minutenzeiger wird nun ersetzt.