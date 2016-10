Blaulicht

17:26 Uhr | 15.10.2016

Täter müssen mehrere Jahre hinter Gitter

Urteil im Rocker-Prozess

Im Prozess gegen die mutmaßlichen Peiniger eines Mitglieds aus der Mongols-Szene wurden am Freitag lange Haftstrafen verhängt. Fünf Männer müssen nun zwischen zweieinhalb und fünf Jahren ins Gefängnis. Der Prozess gegen die junge Frau, die den Mongols-Rocker in eine Gartenlaube gelockt haben soll, in der er dann misshandelt wurde, wurde ausgegliedert. Sie erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Den Angeklagten wurde vorgeworfen in der Gartenlaube mehrfach auf ihr Opfer eingestochen-und ihm das Gesicht zerschnitten zu haben. Anschliessend sollen sie ihn aus einem Auto vor ein Krankenhaus geworfen haben.