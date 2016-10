Gesellschaft

13:37 Uhr | 15.10.2016

Ferienbeginn sorgt für heilloses Durcheinader

Chaos am Hamburger Flughafen

Am Hamburg Airport haben am Sonnabend morgen einige Urlauber ihre Flüge verpasst. Der Grund: Durch den Beginn der Herbstferien soll ein heilloses Chaos an den Terminals geherrscht haben. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Bei mehr als zehn Abflügen gab es bisher Verspätungen und noch immer können nicht alle Flieger planmäßig abheben. Mehr als 240.000 Hamburger Schüler starteten gestern in die Herbstferien.