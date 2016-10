Politik

08:59 Uhr | 14.10.2016

Die Hamburgische Bürgerschaft will sich reformieren

Neue Arbeitsstruktur

Die Hamburgische Bürgerschaft will sich reformieren. Das Parlament hat am Donnerstag Abend für eine neue Arbeitsstruktur gestimmt, um in der Öffentlichkeit wieder attraktiever zu werden. Beispielsweise soll das Parlament ab 2017 keine Doppelsitzungen mehr abhalten, sondern nur noch alle zwei Wochen am Mittwoch tagen. Auch der Sitzungsbegin n soll auf 13:30 Uhr vorverlegt werden. Redezeiten der Abgeordneten sollen verkürtz werden