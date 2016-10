Neue Gebühr für Sauberkeit

Stadtgespraech

07:42 Uhr | 14.10.2016

Hamburg soll mit Straßenreinigungsabgabe sauberer werden

Mit der Einführung einer neuen Gebühr sollen Hamburgs Straßen, Plätze und Grünanlagen deutlich sauberer werden: Die Umweltbehörde will ab 2018 eine Straßenreinigungsabgabe einführen, deren Höhe noch ermittelt werden soll. 25 bis 30 Mitarbeitern in einer Spezialgruppe, sollen sich um akute Müllprobleme kümmert und berechtigt sein , Verstöße gegen Umweltvorschriften zu verfolgen und Bußgelder zu verhängen. Zudem würden in den Straßen und in den Grünanlagen zusätzlich 1000 Papierkörbe aufgestellt werden.