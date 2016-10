Gesellschaft

12:48 Uhr | 13.10.2016

41 Prozent der Pflegebedürftigen benötigen Sozialhilfe

Pflege in Hamburg besonders teuer

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung müssen 41 Prozent der Pflegebedürftigen Sozialhilfe beantragen, um ihren Pflegeplatz finanzieren zu können. In Hamburg kostet eine Pflege-Versorgungsstunde 46 Euro. Die Hansestadt belegt damit Platz zwei, teurer ist es nur noch in Nordrein-Westphalen, mit 49 Euro pro Stunde. Insgesamt gibt es derzeit rund 2,6 Mio. Pflegebedürftige in Deutschland