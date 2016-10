Politik

12:09 Uhr | 13.10.2016

Der Gesetztesentwurf verstößt gegen das Demokratieprinzip

"Rettet den Volksentscheid" rechtswidrig

Beitrag teilen:







Das in Hamburg geplante Volksbegehren \"Rettet den Volksentscheid\" ist nicht rechtmäßig. Der Gesetzesentwurf der Initiative verstoße gegen das Demokratieprinzip, erklärte das Landesverfassungsgericht am Donnerstag. Die Initiative forderte unter anderem, dass Verfassung und Wahlrecht sowie Gesetze zu Volksabstimmungsverfahren künftig nur mit Zustimmung des Volkes geändert werden dürfen. Der Senat zweifelt an der Rechtmäßigkeit der Initiative und hatte darum im März das höchste Gericht der Stadt angerufen.