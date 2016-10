Stadtgespraech

06:46 Uhr | 13.10.2016

57 Außenminister treffen sich in den Messehallen

10.000 Polizisten bei OSZE-Treffen

Bis zu 10.000 Polizisten sichern das OSZE-Treffen in Hamburg. Am 8. und 9. Dezember treffen sich 57 Außenminister in den Messehallen. Das Karoviertel wird dann teilweise zu einer Sicherheitszone. Linksautonome haben bereits Demonstrationen angekündigt.