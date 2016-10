Blaulicht

11:36 Uhr | 12.10.2016

Polizei bringt 250 Mitarbeiter in Sicherheit

Bombendrohung bei Fleischwarenhersteller

Bei einem großen Fleischwarenhersteller in Neu Wulmstorf, ist am Morgen eine Bombendrohung eingegangen. Gegen 6.30 Uhr in der Früh erhielt die Firma Schwarz Cranzt GmbH die Drohung via Telefon. Zuletzt geriet das Unternehmen wegen möglicher Leiharbeiter-Ausbeute und Lohndumping stark in die Kritik. Polizei und Feuerwehreinsatzkräfte wurden zu dem Gelände gerufen, das sofort evakuiert wurde. Nach der Absuche mit den speziell ausgebildeten Spürhunden wurde entschieden, weitere Kräfte zu alarmieren. Ein Bombenräumkommando wurde angefordert.