Blaulicht

06:50 Uhr | 12.10.2016

Alle Reanimierungsversuche erfolglos

LKW überfährt 19-jährige Radfahrerin

Am späten Dienstag nachmittag kam es auf der Wandsbeker Chaussee zu einem schrecklichen Unfall zwischen einem LKW und einer jungen Fahrradfahrerin. Die 19-jährige wollte an der Ritterstrasse die grüne Ampel überqueren. Der LKW Fahrer hatte die junge Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersehen und bog nach rechts ab. Dabei übersah er die Radfahrerin und erfasste sie mit seinem tonnenschweren Truck. Als die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen, versuchten sie vergeblich die 19-jährige zu reanimieren. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW- Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.