17:09 Uhr | 11.10.2016

Linke fordern sofortige Öffnung

Zu warm für das Winternotprogramm?

Die Linken fordern eine sofortige Öffnung des Winternotprogramms. Grund ist die aktuelle Wetterlage. Am kommenden Donnerstag soll ein entsprechender Antrag in die Bürgerschaft eingebracht werden. In diesem fordert die Fraktion auch, die hygienische und gesundheitliche Versorgung der rund 2000 Obdachlosen in Hamburg auszubauen. Offiziell beginnt das Winternotprogramm am 01. November.