17:05 Uhr | 11.10.2016

Hanjin Africa bringt 10.000 Container Weihnachtsartikel

Pleite Redderei Hanjin

Ein weiterer Frachter der Pleite-Reederei Hanjin ist am Dienstag in Hamburg eingelaufen. Die Hanjin Africa brachte rund 10.000 Container für das Weihnachtsgeschäft mit. Der Frachter wird bis Freitagmorgen in Hamburg bleiben, wohin die Reise dann geht ist noch unklar. Seit dem insolvenzantrag der Reederei Ende August saßen weltweit Hanjin-Schiffe auf dem Meer fest, weil die Mannschaften gebühren nicht begleichen konnten. Auch die Africa musste wochenlang im Suez-Kanal warten.