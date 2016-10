Gesellschaft

10:41 Uhr | 11.10.2016

Fast 1.100 PKW geklaut

Hamburg ist Autodiebstahl-Hochburg

Die Autodiebstähle in Hamburg sind um 14% gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Studie des GDV, dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hervor. Lediglich in Berlin werden noch mehr Autos geklaut. Insgesamt wurden in 2015 1078 Kasko-versicherte PKW in der Hansestadt entwendet. Ganz besonders beliebt bei Dieben sind SUVs. Und auch in diesem Jahr wurden bereits 1563 Autos geklaut. Die Aufklärungsquote lag hier lediglich bei 8,4%.