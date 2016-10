Gesellschaft

11:46 Uhr | 10.10.2016

Polizei lässt Bäume in Hafenstrasse fällen

Freie Sicht auf Drogendealer

In der Hafenstrasse wurden am Montag morgen einige Bäume, Gestrüpp und Büsche entfernt. Der Grund: Die Spezialeinheit Task-Force soll so eine freiere Sicht auf mögliche Drogendealer haben. Erst vor Kurzem hatte die Polizei in der Hafenstrasse zwei Laternen aufgestellt. Diese wurden in der darauffolgenden Nacht von Unbekannten abgesägt. Seit Ende April beschäftigt sich die 50-Mann Starke Task Force mit der Drogenkriminalität in der Hansestadt und versucht Drogendealer dingfest zu machen.