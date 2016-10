Stadtgespraech

16:03 Uhr | 09.10.2016

Unternehmen und Gewerkschaft konnten sich einigen

TUIfly fliegt wieder normal

TUIfly fliegt seit Sonntag wieder normal nach Plan. Lediglich kleine Verzögerungen gab es noch. Zuvor waren am Sonnabend noch 118 Flüge ausgefallen. Auch Air-Berlin in Hamburg war von den Ausfällen betroffen, da TUIfly im Auftrag der Linie Flüge ausführt. Am Freitag konnten sich die Verantwortlichen bei einem Krisentreffen einigen. Zuvor hatten sich viele Mitarbeiter des Unternehmens krankgemeldet. Als Hintergrund wurde der Umbau der hochverschuldeten Air-Berlin und damit einhergehende Veränderungen bei der TUIfly gesehen. Gewerkschaften fürchteten Jobverluste.