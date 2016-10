Blaulicht

13:55 Uhr | 08.10.2016

Nach einem Streit zückten vier Männer Schreckschusspistolen

Schüsse in Eimsbüttel

In Eimsbüttel sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend Schüsse gefallen. Anwohner aus dem Heußweg alarmierten gegen 2 Uhr die Polizei und meldeten Schussgeräusche. Am Einsatzort trafen die Polizisten auf vier Männer, die in eine Schlägerei verwickelt waren und zur Waffe griffen. Bei der Durchsuchung der Männer stellten die Beamten zwei Schreckschusspistole sicher. Für das Führen einer solchen Waffe ist laut Polizei ein kleiner Waffenschein nötig. Die Beschuldigten wurden aufs Kommissariat gebracht, die Ermittlungen laufen.