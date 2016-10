Gesellschaft

18:46 Uhr | 06.10.2016

Hamburg deine Steuersünden

Gefürchtetes Schwarzbuch veröffentlicht

Der Steuerzahlerbund hat am Donnerstag sein gefürchtetes Schwarzbuch vorgestellt. Auch Hamburg ist in diesem Jahr, genau wie im letzten, fünfmal vertreten. Geld verschleudert wurde zum Beispiel in Eimsbüttel am Isebekkanal. Hier sollten Zäune aufgestellt werden um zu verhindern, dass Obdachlose dort übernachten. Nach heftigen Protesten sollen diese nun wieder abgerissen werden. Alleine das Aufbauen der Sinnlos-Zäune hatte bereits mehr als 4.600€ gekostet. Bereits im Vorjahr wurde dem Senat Verschwendung in Millionenhöhe vorgeworfe