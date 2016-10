Gesellschaft

15:16 Uhr | 06.10.2016

85-jährige stirbt in ihrer Wohnung

Gas-Unglück in Groß Flottbek

Eine 85-jährige Frau aus Gross-Flottbek starb am Donnerstag Vormittag vermutlich an den Folgen einer Gasvergiftung. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen sofort die Gaswarngeräte an. Ein Schornsteinfeger war ebenfalls an die Einsatzstelle gerufen worden. Er nahm die Heizung im Keller ausser Betrieb. Die weiteren Bewohner des Vierfamilienhauses wurden vorsorglich untersucht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.