19:54 Uhr | 05.10.2016

Grossunterkunftsgegner scheitern mit Klage

"Go" für Flüchtlingsheim in Bergedorf

Das Flüchtlingsheim am Mittleren Landweg darf gebaut werden. Das entschied das Hamburgische Oberverwaltungsgericht am Mittwoch. Ein Antrag zweier Nachbarn gegen die Unterkunft wurde abgewiesen. In der Vergangenheit geriet das geplante Flüchtlingsheim immer wieder ins Fadenkreuz von Grossunterkunftsgegnern. Die Stadt will auf dem Gelände 780 Wohnungen für bis zu 3.400 Geflüchtete bauen. Später sollen diese in Sozialwohnungen umgebaut werden.