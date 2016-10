Gesellschaft

19:00 Uhr | 05.10.2016

Metrobuslinie 5 wird enger getaktet

Blitzschnell durch Hamburg

Die Metrobuslinie 5 wird in Zukunft öfter fahren. Am Mittwoch gab die Hamburger Hochbahn die Takterhöhung bekannt. Zwischen Nedderfeld und der Innenstadt sollen ab dem 31. Oktober innerhalb von 10 Minuten drei, anstelle wie bisher nur zwei, Busse fahren. Der Grund für die engere Taktung sollen die steigenden Fahrgastzahlen sein. Insgesamt 10% mehr Hamburger nutzten im ersten Halbjahr 2016 die Metrobuslinie 5, als noch in 2015.