15:07 Uhr | 05.10.2016

DFB-Tross in Hamburg angekommen

Fussball-Profis ahoi!

Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist heute ab 10:45 Uhr in der Hansestadt angekommen. Für den Aufenthalt in Hamburg residiert die DFB-Elf im Meridien an der Alster. Am Sonnabend steht dann das WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien im Volksparkstadion an. Vom HSV ist kein Spieler für die anstehenden Länderspiele nominiert.