Blaulicht

18:09 Uhr | 03.10.2016

Rund 250 Menschen gingen auf die Straße

Demo gegen AFD-Einheitsparty

Rund 250 Menschen haben am Montag gegen die deutsche Einheits Party der AFD in Wilhelmsburg demonstriert. Gruppen aus AFD-Gegnern, Antifa und Anwohnern versammelten sich an der Geschäftsstelle der AFD. Die Polizei war auf dem Wasser und an Land mit Booten und Wasserwerfern vor Ort