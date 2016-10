Stadtgespraech

Besucher können die Kultur von Muslimen kennenlernen

Tag der offenen Tür in Hamburgs Moscheen

Rund 40 Moscheen haben am Tag der Deutschen Einheit ihre Türen für Besucher geöffnet. Wie hier in der Fazle-Omar-Moschee in der Wieckstraße erhalten Interessierte Einblicke in den Glauben und die Kultur der Muslime in Deutschland. Neben Infoständen und Führungen dürfen Besucher auch beim Gebet zuschauen. In diesem Jahr stand der Tag der offenen Tür unter dem Motto:“ Migration als Herausforderung und Chance“.