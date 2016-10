Blaulicht

12:27 Uhr | 03.10.2016

34-jähriger ist außer Lebensgefahr

Messerstecherei in Bergedorf

Beitrag teilen:







Ein Mann, der am frühen Sonnabendmorgen bei einer Messerstecherei in Bergedorf schwer verletzt wurde, ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Das berichtete der Lagedienst der Polizei. In einer Kneipe am Friedrich-Franke-Bogen kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Einer der Streitenden zog ein Messer und stach auf das 34-jährige Opfer ein. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.