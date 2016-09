Blaulicht

16:48 Uhr | 30.09.2016

Nach Glasattacke in "good old days"- Bar

Täter gesucht

Nachdem am frühen Sonntag morgen ein Mann in der Bar „good old days“ an der Max Brauer Allee schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter. Der Mann soll laut Zeugenaussagen zwischen 1,70-1,80 m groß sein, etwa 30 bis 40 Jahre alt sein und eine rasierte Glatze haben. Außerdem soll er ein schwarzes Sakko mit einem weißen Hemd und Jeans getragen haben. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Nummer 040/4286-56789 entgegen.