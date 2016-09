Gesellschaft

07:25 Uhr | 30.09.2016

Geduldsprobe am kommenden Wochenende

A7 wird zum Nadelöhr

Beitrag teilen:







Der Autoclub Europa warnt am kommenden Wochenende vor massiven Staus auf den Autobahnen. Rund um den 03. Oktober wird es voll auf den Strassen. Denn: in Bremen und Niedersachsen beginnen die Ferien. Besonders die A 7 in Richtung Norden könnte am Wochenende zur Geduldsprobe werden. Hier ist an zahlreichen Stellen aufgrund von Bauarbeiten die Fahrbahn verengt. Der Bereich zwischen dem Hamburger Elbtunnel und dem Dreieck Bordesholm sollte daher möglichst weiträumig umfahren werden.