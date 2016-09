Stadtgespraech

21:18 Uhr | 29.09.2016

Kunden können aus 1500 Fahrzeugen wählen

Switchh für alle HVV-Nutzer verfügbar

Switchh wird Partner für alle HVV Nutzer. Nach einer zweijährigen Pilotphase, in der nur HVV-Abonennten auf die Switchh Angebote zurückgreifen konnten, wendet sich das Angebot jetzt an alle HVV-Nutzer. Ab Oktober sind außerdem neu die Partner DriveNow und cambio mit an Bord. Damit können Switchh-Kunden künftig unter 1.500 Fahrzeugen wählen. Hinzu kommen rund 2.500 Stadträder. Fast zeitgleich mit dem Start des erweiterten Angebots eröffnet auch ein neuer Switchh-Punkt direkt am Hamburger Hauptbahnhof.