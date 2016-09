Gesellschaft

08:51 Uhr | 29.09.2016

Stadt will Müllverwertungsanlage in Stellingen bauen

Wärme aus Bio-Müll

Die Stadt will eine neue Müllverwertungsanlage in Stellingen bauen, das berichtet NDR 90,3. Im grossen Stil will die Stadtreinigung so in die Wärmerversorung Hamburgs einsteigen. Der Plan ist, für einen dreistelligen Millionenbetrag mehrere kleine Hallen zu bauen. Diese sollen dann bis zu 100.000 Haushalte im Hamburger Westen mit Wärme versorgen. Erst vor einem Jahr hatte die Stadtreinigung ihre alte Müllverbrennungsanlage in Stellingen stillgelegt.