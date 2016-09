Gesellschaft

07:13 Uhr | 29.09.2016

Handgranaten sorgten für Räumung des Terminal 1

Aufregung am Hamburg Airport

Am Mittwoch sorgten zwei Handgranaten und Munition am Hamburg-Airport für die Räumung des Terminal 1. Ein US-Amerikanischer Urlauber führte diese Souvenirs in seinem Sperrgepäck mit. Sofort alamierten die Sicherheitskräfte die Polizei. Alle Passagiere wurden aufgefordert, sich zu den Notausgängen zu begeben. Dann die Entwarnung: Die Handgranaten waren mit Sand befüllt und die Munition unbrauchbar. Womöglich sollten die außergewöhlichen Mitbringsel als Briefbeschwerer dienen. Trotz der Räumung des Terminals, war der Flugverkehr aber kaum beeinträchtigt.