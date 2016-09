Gesellschaft

drei Menschen verletzt

Mercedes überschlägt sich in Wandsbek

Auf der Walddörferstraße in Wandsbek kam es am Dienstag abend zu einer schweren Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Die beiden Mercedesse krachten so stark zusammen, dass sich einer der Wagen überschlug. Das andere Fahrzeug, in dem ein älteres Ehepaar saß, prallte gegen einen Pfosten. Das Ehepaar, sowie die Fahrerin des anderen Wagens wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Walddörferstrasse musste auf Grund des Rettungseinsatzes für längere Zeit gesperrt werden.