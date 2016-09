Gesellschaft

09:11 Uhr | 28.09.2016

13-jähriger rettet Säugling aus Gleisbett

Drama in Hasselbrook

Am Dienstag mittag kam es am S-Bahnhof Hasselbrok zu einem schrecklichen Unfall. Als eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie auf die S-Bahn wartete, fiel ihr Kinderwagen mit einem Säugling in das Gleisbett der Bahn und überschlug sich. Der 13-jährige Bruder, sowie die Eltern als auch einige Passanten sprangen sofort hinterher und konnten den Säugling retten. Dieser kam mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Nach ersten Angaben der Polizei seien die Bremsen des Kinderwagens voll funktionstüchtig gewesen.