Gesellschaft

14:09 Uhr | 26.09.2016

Rund 5400 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2014/2015

Mehr mittlere Schulabschlüsse in Hamburg

In Hamburg gibt es immer mehr Schüler mit Mittlerem Schulabschluss (MSA). An den Prüfungen nehmen fünf mal mehr Schüler teil als am Ersten Schulabschluss, dem früheren Hauptschulabschluss. Das geht aus Zahlen hervor, die die Schulbehörde am Montag veröffentlicht hat. Im Schuljahr 2014/2015 haben insgesamt rund 5460 Zehntklässler an den Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss teilgenommen.