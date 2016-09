Stadtgespraech

Nach Pleite von Hanjin-Reederei

"Hanjin Harmony" im Hamburger Hafen

Die Hanjin Harmony ist am frühen Montagmorgen im Hamburger Hafen eingelaufen und hat am Terminal Eurogate festgemacht. Tagelang musste der Containerfrachter mit der Besatzung auf offener See ausharren. Nach der Pleite der Reederei Hanjin durfte das Schiff Hamburg zunächst nicht anlaufen. Eine Finanzspritze des Großaktionärs Korean Air machte das nun jedoch möglich.