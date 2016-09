Sport

Markus Gisdol neuer Trainer des HSV

Markus Gisdol ist neuer Trainer des Hamburg SV. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit. Der 47-jährige, der zuletzt bei Hoffenheim Trainer war, wird heute offiziell vorgestellt und absolviert am Nachmittag bereits die erste Einheit mit den Spielern. Der HSV hatte am Sonntag Konsequenzen aus vier Liga-Niederlagen in Folge gezogen und sich nach 18 Monaten von Trainer Bruno Labbadia getrennt.